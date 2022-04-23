Линейка решений российского производителя модульных ЦОД с масштабированием от 2 до 200 стоек

МЦОДы GreenMDC —

пожалуй, лучшее отечественное решение

В основе наших решений лежит большой опыт строительства ЦОДов и те сложности, с которыми довелось столкнуться. Объединяя качества, которыми должен обладать современный ЦОД, мы пришли к модели конструктора, где каждый клиент получает свое идеальное решение. Так родился первый МЦОД GreenMDC. Сейчас линейка модульных решений готова удовлетворить требования самых взыскательных клиентов.





Федор Клименко,

основатель и генеральный директор GreenMDC