Линейка решений российского производителя модульных ЦОД с масштабированием от 2 до 200 стоек

GreenMDC стал победителем национальной премии «ЦОДы.РФ 2021/2022»
GreenMDC, российский производитель модульных дата-центров, стал победителем ежегодной национальной премии «ЦОДы.РФ 2021/2022» сразу в двух номинациях.
МЦОД GreenMDC для Крайнего Севера успешно прошел заводские испытания
В феврале GreenMDC провел заводское тестирование нового модульного дата-центра, предназначенного для установки на открытой площадке с климатическими параметрами от -60 до +45°С
Преимущества решений
Преимущества перед капитальным строительством
Быстровозводимое
модульное здание
Возможность
масштабирования
Преимущества перед контейнерными решениями
Отличная
эргономика
Высокая адаптивность
к требованиям заказчика
Сроки реализации
МЦОДы GreenMDC —
пожалуй, лучшее отечественное решение
В основе наших решений лежит большой опыт строительства ЦОДов и те сложности, с которыми довелось столкнуться. Объединяя качества, которыми должен обладать современный ЦОД, мы пришли к модели конструктора, где каждый клиент получает свое идеальное решение. Так родился первый МЦОД GreenMDC. Сейчас линейка модульных решений готова удовлетворить требования самых взыскательных клиентов.
Федор Клименко,
основатель и генеральный директор GreenMDC
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