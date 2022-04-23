Линейка решений российского производителя модульных ЦОД с масштабированием от 2 до 200 стоек

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Заявка на экскурсию
г. Дубна, ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС», 2021

МЦОД для Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), оболочка вычислительного кластера установки MPD

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Москва, ООО «ДЦ 3Дата», 2020

МЦОД TONGm-3D

в Шарапово для сети премиальных дата-центров 3data

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Москва, ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС», 2020

Мини-ЦОД CUBiC

для Московского авиационного института

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Химки, ООО «НЭСТ» и АО «Атомэнергоремонт», 2020

МЦОД для НПО

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Подольск, ООО «ДЦ 3Дата», 2020

МЦОД TONGm-3D

в Сынково для сети премиальных дата-центров 3data

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Волгоград, ООО «Инжиниринговая компания «САНЛАЙН», 2019

МЦОД для «ГБУЗ ВОКОД»

«Волгоградский областной клинический онкологический диспансер»

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Майкоп, ГБУ РА «ЦПТО», 2019

МЦОД ДЛЯ ГБУ РА

«Центр программно-технического обеспечения» Республики Адыгея

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Дубна, ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС», 2019

Мини-ЦОД CUBiC

для Объединенного института ядерных исследований, оболочка вычислительного кластера установки BM@N

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Архангельская область, АО «АЦБК», 2018

МЦОД для АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Тверь, АО «СофтЛайн Трейд», 2018

МЦОД для DKC

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Волгоград, ГБУ ВО «ЦИТ ВО», 2018

МЦОД для ГБУ ВО

«Центр информационных технологий Волгоградской области»

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Санкт-Петербург, «Юлмарт», 2017

МЦОД для ПЦИЗ

«Юлмарт»

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Санкт-Петербург, BIOCAD, 2016

FixedSized MDC

StandardOutdoor12

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Санкт-Петербург, «МИРАН», 2016

ЦОД «МИРАН-2»

Модуль № 2

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Санкт-Петербург, «Юлмарт», 2016

CUBiC

«Юлмарт»

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию
Санкт-Петербург, «МИРАН», 2014

ЦОД «МИРАН-2» 

Модуль №1

Все инсталляции

 Заявка на экскурсию

Все инсталляции

GreenMDC стал  победителем  национальной премии «ЦОДы.РФ 2021/2022»

GreenMDC стал  победителем  национальной премии «ЦОДы.РФ 2021/2022»

GreenMDC, российский производитель модульных дата-центров, стал победителем ежегодной национальной премии «ЦОДы.РФ 2021/2022» сразу в двух номинациях.

МЦОД GreenMDC для Крайнего Севера успешно прошел заводские испытания

МЦОД GreenMDC для Крайнего Севера успешно прошел заводские испытания

В феврале GreenMDC провел заводское тестирование нового модульного дата-центра, предназначенного для установки на открытой площадке с климатическими параметрами от -60 до +45°С

Новости компанииНовости компании

Модульные дата-центры GreenMDC

Линейка решений российского производителя модульных ЦОД с масштабированием от 2 до 200 стоек

FixedSizedMDC
Indoor

МЦОД фиксированного размера
для размещения в здании
12, 16, 24 или 32 стойки

FixedSizedMDC
Outdoor

МЦОД фиксированного размера
для размещения на открытой площадке
12, 16, 24 или 32 стойки

Coming soon...

ScalableMDC
TelecomOutdoor NG

Модульный масштабируемый дата-центр
для размещения на открытой площадке
От 16 до 192 стоек

ScalableMDC
TelecomOutdoor NGm

Модульный масштабируемый
дата-центр для размещения на открытой
или в здании
От 2 до 18 стоек

CUBiC

МЦОД для размещения
на открытой площадке или в здании
От 2 до 6 стоек

Coming soon...

Modular Data Room

Индивидуальная конфигурация
для установки внутри помещений
От 4 стоек

Coming soon...

Ruggedized Solutions

Повышенная катастрофо-
и взломоустойчивость

Преимущества решений

Преимущества перед капитальным строительством

Быстровозводимое<br>модульное здание

Быстровозводимое
модульное здание

Не требует проектов, согласований, общестроительных работ, достаточно только подготовить площадку и установить предсобранный и протестированный МЦОД

Возможность<br>масштабирования

Возможность
масштабирования

Наращивание мощностей согласно потребностям, что позволяет перейти к поэтапному инвестированию в инфраструктуру

Преимущества перед контейнерными решениями

Отличная<br>эргономика

Отличная
эргономика

Широкие коридоры, комфортные сервисные зоны, простой и удобный доступ к ИТ и инженерным системам для их обслуживания 

Высокая адаптивность<br>к требованиям заказчика

Высокая адаптивность
к требованиям заказчика

Создание инженерной инфраструктуры под индивидуальные требования клиентов и возможность последовательного наращивания мощностей МЦОДа      

Сроки реализации

Благодарности

МЦОД как сервис

МЦОД как сервис

3 млн. руб***
Первый взнос

Tier III

от 4 месяцев
Ввода в эксплутацию

Оборудование застраховано и обслуживается
специалистами Softline

Высокий уровень надежности с учетом рекомендаций Uptime Institute

Все данные остаются физически в пределах организации

Модульный ЦОД в лизинг

Модульный ЦОД в лизинг

36 месяцев
Срок лизинга

20%
Авансовый взнос

График регресивный
(удорожание 4,94% в год)

МЦОДы GreenMDC —
пожалуй, лучшее отечественное решение


В основе наших решений лежит большой опыт строительства ЦОДов и те сложности, с которыми довелось столкнуться. Объединяя качества, которыми должен обладать современный ЦОД, мы пришли к модели конструктора, где каждый клиент получает свое идеальное решение. Так родился первый МЦОД GreenMDC. Сейчас линейка модульных решений готова удовлетворить требования самых взыскательных клиентов.

Федор Клименко,
основатель и генеральный директор GreenMDC

Мы будем рады ответить
на все интересующие вопросы

Георгий<br>Малышев

Георгий
Малышев

Коммерческий
директор


gmalyshev@greenmdc.com

+ 7 (962) 720-41-22

Михаил<br>Шумай

Михаил
Шумай

Директор по развитию
бизнеса


mshumay@greenmdc.com

+7 (911) 255-18-88

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